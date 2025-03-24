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35 сейвов Самсонова помогли «Вегасу» победить «Тампу», Василевский отразил 26 бросков, у Кучерова гол

В ночь на 24 марта (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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