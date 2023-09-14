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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают ведение огня из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) «Фагот»

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают ведение огня из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) «Фагот»

На занятиях с боевой стрельбой из противотанковых комплексов «Фагот» военнослужащие ведут огонь по неподвижным целям, имитирующим бронированную технику условного противника.

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