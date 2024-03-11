На госуслугах появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

Ответственным за выполнение поручения назначен Мишустин. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для открытия на портале госуслуг раздела, информирующего участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей о полагающихся им мерах поддержки.
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