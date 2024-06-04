Молодой человек наказан за то, что помог мошеннику обмануть пенсионерку

В Самаре задержан 20-летний парень, ставший соучастником мошенничества в отношении пенсионерки. Молодой человек был завербован мошенником, который представился его работодателем и предложил ему работу курьера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии