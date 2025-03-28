Во Франции испугались последствий одной возможной меры Трампа

Депутат французского парламента Валери Базан-Мальгра обратилась к министру сельского хозяйства Анни Женевар с призывом срочно принять меры ответа на планы президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на европейские алкогольные напитки, в том числе шампанское.
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