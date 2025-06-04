Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о том, как однажды чуть не потерял […] The post Доктор Мясников рассказал, как чуть не умер, когда 95-килограммовый Агапкин встал ему на живот first appeared on LentaMsk.
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