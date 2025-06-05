Турцию сотрясло еще одно землетрясение

Сегодня утром на территории Турции произошло еще одно землетрясение. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на данные Управления по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), в акватории Эгейского моря были зафиксированы подземные толчки силой 4,6 балла.
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