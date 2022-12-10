Китаянка чуть не устроила ЧП в воздухе, кинув в двигатель самолета монеты на удачу

Пожилая китаянка решила кинуть в двигатель самолета несколько монет «на удачу». Женщина летела из Шанхая в Гуанчжоу, но если бы сотрудники аэропорта вовремя не обратили внимания на ее действия, то она попала бы прямиком в гости к самому Будде.