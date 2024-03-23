Игорь Комаров о теракте в Crocus City Hall: «Все Приволжье скорбит вместе с вами»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта, ФедералПресс. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил соболезнования родным и близким тех, кто пострадал в результате трагических событий в подмосковном Crocus City Hall.
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