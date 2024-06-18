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А "Динамо" бежит? Все бегут... Это же Украина

А "Динамо" бежит? Все бегут... Это же Украина

Юрий Кот На фоне призывов российского ресурса "Спорт-Экспресс", который предлагает русским болеть за нацистскую футбольную сборную Украины, появилась новость из мира культуры.

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Комментарии
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Андрей
Если они еще там остались...😪
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7 час.
РУ
Раиса Утропова
Адекватные давно сбежали.
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7 час.
В
Владимир
Украина-враги, враги навсегда. По этому болеть за хохлов-никогда! За самую последнюю команду, но не за них!
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5 час.

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