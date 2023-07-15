СССР-Россия

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Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

Зеленский в крайне раздраженном состоянии требует срочно мобилизовать еще 200 тысяч человек REUTERS Достаточно было одного саммита НАТО, чтобы президент Украины Зеленский превратился из "надежды демократии" и "защитника мира" в амбициозного истерика и необучаемого выскочку.

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Комментарии
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Надежда
Ну, вот, упоротые, и до вас дошла очередь!) Хозяин сказал: &quot;В морг!&quot;, значит, &quot;до последнего&quot;...😏)
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5 час.
В С
Амёбы одноклеточные и то начали понимать.
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2 час.

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