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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» проиграл «Фулхэму» впервые с 2012 года. В лайве на соперника давали 16.50

«Арсенал» уступил «Фулхэму» (1:2) в 20-м туре чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты вела со счетом 1:0.

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