Сasus belli? Трагедия в иранском Кермане грозит стать новым «выстрелом в Сараево»

Копившиеся десятилетиями лавины взаимной ненависти способны смести многое, и не только на Ближнем Востоке Сергей Ищенко На фото: последствия взрывов на мероприятии в честь иранского генерала, погибшего в результате авиаудара США в 2020 году, привели к гибели по меньшей мере 103 человек и ранениям более 170 человек.