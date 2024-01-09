Сasus belli? Трагедия в иранском Кермане грозит стать новым «выстрелом в Сараево»

Копившиеся десятилетиями лавины взаимной ненависти способны смести многое, и не только на Ближнем Востоке Сергей Ищенко На фото: последствия взрывов на мероприятии в честь иранского генерала, погибшего в результате авиаудара США в 2020 году, привели к гибели по меньшей мере 103 человек и ранениям более 170 человек.
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