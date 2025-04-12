Лавров и Фидан обсудили Украину и двусторонние отношения

Министры иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе встречи в Анталье обсудили развитие двусторонних отношений, урегулирование украинского конфликта и безопасность судоходства в Чёрном море.
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