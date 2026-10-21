В Москве прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили подготовку отгрузки дизеля в Америку, урегулирование на Украине и возможный саммит с участием Трампа в Китае.
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