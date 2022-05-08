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Ответ уже готов: США пожалеют о трагедии с крейсером "Москва"

США и Украина поплатятся за гибель знаменитого крейсера Москва. Недавно информационное пространство потрясли заявления зарубежной прессы о том, что в гибели российского крейсера "Москва", который затонул в апреле в Черном море, виноваты американцы.

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