США и Украина поплатятся за гибель знаменитого крейсера Москва. Недавно информационное пространство потрясли заявления зарубежной прессы о том, что в гибели российского крейсера "Москва", который затонул в апреле в Черном море, виноваты американцы.
США и Украина поплатятся за гибель знаменитого крейсера Москва. Недавно информационное пространство потрясли заявления зарубежной прессы о том, что в гибели российского крейсера "Москва", который затонул в апреле в Черном море, виноваты американцы.
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