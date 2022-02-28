Миранчук забил 2-й мяч за «Аталанту» в сезоне. У него гол и ассист за 32 минуты с «Сампдорией»

Алексей Миранчук забил за «Аталанту» второй раз в текущем сезоне. Российский полузащитник, получив мяч около центра поля, прошел к штрафной площади «Сампдории» и ударом левой ногой поразил ворота соперника в матче 27-го тура Серии А (4:0).