В Брянскую область привезут Благодатный огонь из Иерусалима

Святыня, символизирующая Воскресение Христово и духовное единение, будет доставлена в Брянскую, Белгородскую и Курскую области, чтобы поддержать верующих в непростое время и подарить свет Пасхи тем, кто ближе всех к линии фронта.
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