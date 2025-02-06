В одном из сёл на севере страны улучшены условия жизни для жителей

Проект «Вода — источник жизни и экономического развития», реализованный в селе Буздуганий-де-Жос, коммуна Валя-Маре Унгенского района, предусматривал строительство водонапорной башни, артезианской скважины, станции дезинфекции, а также водопроводной сети длиной около 6 км.
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