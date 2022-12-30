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Кузнецов забил «Оттаве», набрав очки (2+3) в 4-м матче подряд. У него 30 баллов в 37 играх

Кузнецов забил «Оттаве», набрав очки (2+3) в 4-м матче подряд. У него 30 баллов в 37 играх

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4 ОТ). Россиянин продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.

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