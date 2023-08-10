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Медицинское оборудование оценят по количеству российских деталей

Медицинское оборудование оценят по количеству российских деталей

Компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, аппараты функциональной диагностики, УЗИ, ИВЛ, а также продукция для научных и генетических исследований — все это должно быть собственного производства и максимально из отечественных комплектующих.

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