Новейший минивэн от Hyundai приехал на российский рынок: Hyundai Custo доставляют в страну из Китая

Один из официальных дилеров импортировал в нашу страну партию Hyundai Custo 2023 модельного года. Как сообщает «Российская газета», ценник на эти минивэны начинается от 5 200 000 рублей и доходит до 5 550 000 рублей.
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