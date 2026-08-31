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АвтоИдеи

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Как один документ при продаже автомобиля спас бы от суда и возврата денег

Как один документ при продаже автомобиля спас бы от суда и возврата денег

Продажа машины от одного частного лица другому часто воспринимается как простая формальность: встретились, посмотрели, ударили по рукам, подписали договор и разъехались.

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