Как один документ при продаже автомобиля спас бы от суда и возврата денег

Продажа машины от одного частного лица другому часто воспринимается как простая формальность: встретились, посмотрели, ударили по рукам, подписали договор и разъехались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ОП Советские автомоб...
- Личный опыт: как ...
- ЗИЛ-133 ГЯ: почем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым