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Пятый канал

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Любовь или наука? Актер Канухин высказался об истинных ценностях

Любовь или наука? Актер Канухин высказался об истинных ценностях

Любовь к людям дана свыше, от Бога, и стоит выше холодного научного познания. Об этом 5-tv.ru заявил актер Владимир Канухин на премьере фильма «Трудно быть богом».

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