Христодулидис исключил использование Кипра для военных операций на Ближнем востоке

Территория Кипра не будет задействована в военных операциях на Ближнем Востоке. Об этом 6 ноября заявил журналистам президент Кипра Никос Христодулидис, после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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