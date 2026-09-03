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Царьград

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Посол Корчунов заявил, что обжалуют арест судна "Профессор Молчанов"

Посол Корчунов заявил, что обжалуют арест судна "Профессор Молчанов"

Норвегия задержала русское научное судно "Профессор Молчанов" по запросу украинской компании "Нафтогаз".

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