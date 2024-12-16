Барсучье семейство попало в фотоловушку «Калужских засек»

Для успешной зимовки барсуки должны заранее подготовить достаточный запас пищи, и они справляются с этим, накапливая перед спячкой слой подкожного жираВ заповеднике «Калужские засеки» фотоловушки зафиксировали семейство барсуков, которое в начале зимы еще не успело впасть в спячку.