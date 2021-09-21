Семерых пострадавших после стрельбы в Перми транспортируют в Москву

Семерых пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном научно-исследовательском университете транспортируют в Москву во вторник, 21 сентября, передает ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Семерых пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном научно-исследовательском университете транспортируют в Москву во вторник, 21 сентября, передает ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
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