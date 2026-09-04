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71 подписчик

В приложении Т-Банка появилась страховка от серьёзных заболеваний

Т-Страхование запустило программу страхования от критических заболеваний, включая онкологические заболевания, тяжёлые болезни сердца и мозга.

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