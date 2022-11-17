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Полуторамесячная девочка внезапно умерла в Красном Селе

Причину смерти малышки в данный момент устанавливают медицинские эксперты. Маленький ребенок внезапно скончался в квартире одного из домов на Стрельнинском шоссе в Красном Селе ранним утром 16 ноября.

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