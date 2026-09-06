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Убийственное воспитание: 3 типа матерей, которые могут вырастить маньяка

Убийственное воспитание: 3 типа матерей, которые могут вырастить маньяка

Мать не всегда знает, что хорошо для ее ребенка. Иногда ее воспитание может стать губительным. Ведущий британский психолог описала три типа женщин, которые могут воспитать убийцу, и привела яркие примеры.

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