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Ночная атака вражеских беспилотников и наступление армии России в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 29 июля 2024 года

Ночная атака вражеских беспилотников и наступление армии России в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 29 июля 2024 года

Ночная атака вражеских беспилотников и наступление армии России в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 29 июля 2024 года Юлия СоколоваWashington Post признает преимущества новой стратегии армии России, которая сумела повернуть дугу атаки, чтобы выбить из обороны ВСУ «главный кирпич».

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