Посол Степанов рассказал, что Канада попросила еще время для ответа по Гунько

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил агентству РИА Новости, что представители канадского МИДа попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки) в ходе встречи с российским дипломатом.
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