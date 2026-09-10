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Царьград

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Berliner Zeitung: Берлинская прокуратура задержала уведомления из-за конвертов

Berliner Zeitung: Берлинская прокуратура задержала уведомления из-за конвертов

В Берлине преступники остаются на свободе из-за нехватки специальных конвертов, необходимых для отправки прокуратурой уведомлений о начале отбытия наказания.

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