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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Экскурсия в Полоцк.

Экскурсия в Полоцк.

24.04.2024 учащиеся ГУО ´Средняя школа № 25 г. Бобруйска´ посетили с экскурсией г. Полоцк.Учащиеся осмотрели главные достопримечательности Полоцка - музей белорусского книгопечатанья, музей средневекового рыцарства, Домик Петра I.

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