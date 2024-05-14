Экскурсия в Полоцк.

24.04.2024 учащиеся ГУО ´Средняя школа № 25 г. Бобруйска´ посетили с экскурсией г. Полоцк.Учащиеся осмотрели главные достопримечательности Полоцка - музей белорусского книгопечатанья, музей средневекового рыцарства, Домик Петра I.
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