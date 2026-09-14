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Красная икра в 2026 году ставит рекорды: эксперт Безсмертная объяснила, когда цены перестанут расти

Красная икра в 2026 году ставит рекорды: эксперт Безсмертная объяснила, когда цены перестанут расти

Рекордно низкий вылов лососевых в 2026 году – худший за 20 лет – уже привел к скачку цен на красную икру на 30–90 % в отдельных торговых точках, и дальнейшая динамика пока непредсказуема.

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