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Челябинский посёлок уходит под воду, помощи нет

Челябинский посёлок уходит под воду, помощи нет

Видеокадры из "Копейской Венеции" поражают. Почему бездействуют власти.Семья из города Копейска Челябинской области оказалась буквально под водой: дом затопило, потерялись детские вещи, утонула бытовая техника и даже автомобиль.

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