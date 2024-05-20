Челябинский посёлок уходит под воду, помощи нет

Видеокадры из "Копейской Венеции" поражают. Почему бездействуют власти.Семья из города Копейска Челябинской области оказалась буквально под водой: дом затопило, потерялись детские вещи, утонула бытовая техника и даже автомобиль.
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