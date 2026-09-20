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Царьград

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СК России расследует обстоятельства гибели девушки в Воронеже

СК России расследует обстоятельства гибели девушки в Воронеже

В Воронеже, в районе имени Ленина, на автомобиле нашли тело девушки. Трагедия произошла 18 сентября. По предварительной версии, девушка упала с высоты.

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