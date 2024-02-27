Политолог Орлов: в РФ нужно ввести запрет на голосование пьяных избирателей

В России необходимо ввести запрет на допуск к участию в голосовании пьяных избирателей. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил зампреду ЦИК РФ Николаю Булаеву, передает RT со ссылкой на копию письма.
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