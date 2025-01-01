Петербуржцев предупредили о магнитных бурях 1 января

К полудню они прекратятся. Петербург накроет магнитная буря. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале «Погода от шефа», возмущение геомагнитного поля ожидается утром 1 января.
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