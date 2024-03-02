Бывший сотрудник американского Госдепартамента Майк Бенц подчеркнул, что после завершения российской спецоперации весь мир сможет узнать, что Украина использовалась ЦРУ для проведения своей крупнейшей в истории операции.
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