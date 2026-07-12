Канчельскис не верит, что ФИФА благоволит Аргентине: «Говорить можно все, что угодно – если есть доказательства, предоставьте их. На таких игроков, как Месси, надо равняться»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит, что ФИФА благоволит сборной Аргентины.
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