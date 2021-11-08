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Участники "Цифрового прорыва" разработают решения для экологии и сельского хозяйства

Участники "Цифрового прорыва" разработают решения для экологии и сельского хозяйства

Заключительный полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" (12+) — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — пройдет с 12 по 14 ноября.

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