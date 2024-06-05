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Обосновался над Чёрным морем: в ночные часы БПЛА Global Hawk ВВС США сделал как минимум шесть «восьмёрок» к югу от Ялты

Обосновался над Чёрным морем: в ночные часы БПЛА Global Hawk ВВС США сделал как минимум шесть «восьмёрок» к югу от Ялты

Американский беспилотник-разведчик буквально обосновался в воздушном пространстве над Чёрным морем. Причём свой полёт он выполняет, периодически отключая средства идентификации, что создаёт явную опасность для гражданских авиаперелётов в регионе.

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