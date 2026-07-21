Эксперт: участие Молдовы в саммите НАТО нарушает нейтралитет

В эфире программы «Экспертиза» военный эксперт, бывший начальник Генерального штаба Национальной армии Молдовы Владимир Донцул указал на то, что участие представителей Молдовы в прошедшем в Анкаре саммите НАТО свидетельствует о курсе руководства страны на размывание нейтрального статуса республики, закреплённого в Конституции.