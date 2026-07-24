Демократы США раскололись из-за законопроекта CLARITY Act

Обсуждение законопроекта CLARITY Act усилило разногласия среди демократов в Сенате США. Часть законодателей считает необходимым продолжить переговоры с республиканцами, чтобы доработать документ, тогда как другие предлагают занять жесткую позицию против криптоиндустрии и ее политического влияния.