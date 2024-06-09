Власти Франции отреклись от своих военных инструкторов, которых сами же отправили на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
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