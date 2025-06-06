День великой и сильной страны: что ждет россиян на следующей неделе

Россия встретит новую неделю в состоянии внутреннего переосмысления и внешнего давления. День России – уже не просто государственный праздник, а маркер национальной зрелости и идеологического поворота, считают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии