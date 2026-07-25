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Газета.ру

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В Свердловской области автомобили разворотило в жесткой аварии

В Свердловской области автомобили разворотило в жесткой аварии

В Свердловской области столкнулись Ford и Changan. Об этом сообщает Telegram-канал "360 ЧП". "На седьмом км дороги "Серов — Североуральск — Ивдель" водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Changan.

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