В Свердловской области автомобили разворотило в жесткой аварии

В Свердловской области столкнулись Ford и Changan. Об этом сообщает Telegram-канал "360 ЧП". "На седьмом км дороги "Серов — Североуральск — Ивдель" водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Changan.
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