Эксперт: «вне политики» не помогло «Яндексу» избежать украинских атак За прошедшую неделю (5–11 октября) Украина трижды атаковала дата-центры российской многопрофильной технологической компании «Яндекс».
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так кто выехал и предал и выдал места для украинских дронов ---наверно Макрон попросил для выдачи гражданства --ОПЛАТА